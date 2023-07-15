السودان.. مقتل 4 مدنيين في هجوم بمسيرات شنته الدعم السريع استهدف مستشفى السلاح الطبي بأم درمان (صور)

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان يوم السبت ، عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين جراء هجوم شنته قوات الدعم السريع استهدف مستشفى السلاح الطبي في أم درمان.

وقالت في البيان إن قوات الدعم السريع استهدفت مستشفى السلاح الطبي بأم درمان مما نتج عنه استشهاد 4 مدنيين أمام قسم الطوارئ وإصابة 4 اخرين إصابات كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاستهداف كان عبر مسيرات تابعة للدعم السريع.

وأدانت الصحة الاتحادية استهداف المنشآت الصحية والمستشفيات، مشددة على أنه يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية وصون حرمة المستشفيات والكوادر الطبية.

ونشر نشطاء في السودان صورا وثقت الدمار الذي خلفه الهجوم.

المصدر: RT