السودان.. قوات العمل الخاص تلقي القبض على 4 قناصة في أم درمان (صور)

أفاد مراسل RT في الخرطوم بأن قوات العمل الخاص التي تتبع للقوات السودانية أعلنت يوم السبت أنها ألقت القبض على 4 قناصة داخل المنازل في أم درمان.

ونشرت قوات العمل الخاص صورا لاثنين من القناصة وأسلحة وذخيرة كانت بحوزتهما.

وأكدت القوات أنه تم إلقاء القبض على القناصة خلال عمليات تمشيط واسعة في أم درمان.

والجمعة، ذكرت القوات المسلحة السودانية أنها قامت بعمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث وكلها ناجحة وجرت كما كان مخططا لها.

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وأوضحت القوات المسلحة السودانية: "حدثت بعض الخسائر بجزء من محور بحري وهي لم تؤثر على مجرى العمليات، ولا علاقة لها بالأعداد الكبيرة التي وردت ببيان الدعم السريع التي درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب".

وأضافت: "قواتنا كعهدها مستمرة في القيام بواجباتها، ومن خلفها شعبها، بمعنويات تعانق عنان السماء حتى تحقيق النصر بإذن الله".

كما نفذت قوات الجيش السوداني، في وقت سابق، هجوما على تجمعات قوات الدعم السريع في مناطق محطة نوباتيا وقسم شرطة أبو آدم بالكلاكلة جنوبي العاصمة الخرطوم، حسبما أفاد شهود عيان.

RT - الخرطوم - أبوبكر الزاكي