باحث مصري: محاولة اغتيال سيمونيان فضيحة كبرى لنظام كييف يجب أن يعرفها العالم بأسره

علق الباحث والكاتب الصحفي المصري المتخصص في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت، على محاولة اغتيال رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان، معتبرا إياه مؤشرا على الفشل العسكري لكييف.

وأضاف رفعت في حديث خاص لـ RT: "محاولة اغتيال الإعلامية البارزة سيمونيان رئيسة شبكة روسيا اليوم وكذلك الصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك، يؤكد عدة أمور أبرزها تدني أبعاد الصراع عند السلطات الأوكرانية الي مرحلة العمليات القذرة، وهو ما يثبت فقدان الأعصاب وعدم قدرتهم على تحقيق أية إنجازات عسكرية على الأرض".

وتابع: "أما الأمر الثاني، فتؤكد هذه العملية أن أوكرانيا تعتبر هذا الصراع مع روسيا شاملا، ولا يقتصر على مناطق القتال ولا أدواته، وإنما يتطور إلى مساحات أخرى وأدوات مختلفة".

ولفت إلى أن النقطة الثالثة تتمحور حول "نجاح الإعلام الروسي وفي مقدمته روسيا اليوم في التصدي لآلة الإعلام الغربي الجيارة التي تمتلك شبكات تلفزيونية ووكالات أنباء وأكبر الصحف العالمية التي مكّنت الولايات المتحدة من الانتصار في نزاعات عديدة منها إسقاط الكتلة الشرقية والاتحاد السوفيتي بإذاعة واحدة هي صوت أمريكا، قبل ظهور الفضائيات والإنترنت، الأمر الذي وعت له روسيا جيدا خلال السنوات الأخيرة".

وشدد على أن "إسكات صوت الإعلام عمل خسيس، حيث أن القلم والرأي يرد عليهما بذات الطريقة، أي بالرأي والقلم وليس بالرصاص والقنابل، وأن ما يجري فضيحة كبيرة يجب أن يعرفها العالم بأسره".

وكانت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أعلنت اليوم السبت أنها أحبطت محاولة مجموعة من النازيين الجدد لتنفيذ اغتيال رئيسة تحرير RT مارغريتا سيمونيان والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.

وقالت الأمن الفدرالية في بيان لها: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية، استعدادات الأجهزة المختصة الأوكرانية لتنفيذ اغتيال مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية ووكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد كانت تجري هناك تحضيرات لاغتيال الصحفية كسينيا سوبتشاك أيضا".

المصدر: RT

ناصر حاتم - القاهرة