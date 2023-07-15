 
مباشر

وزير الخارجية اللبناني يعتذر عن ترؤس وفد لبنان إلى دمشق

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية اللبناني يعتذر عن ترؤس وفد لبنان إلى دمشق
Globallookpress
وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vou4

أفاد مراسلنا بأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، اعتذر اليوم السبت، عن ترؤس وفد الحكومة اللبنانية لزيارة دمشق وبحث ملف عودة النازحين.

إقرأ المزيد
جبران باسيل: فليوقف الأوروبيون تمويل النازحين
جبران باسيل: فليوقف الأوروبيون تمويل النازحين

وأعلن وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، بتصريح صحافي أن "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أبلغه أنه تنحى عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا".

وكان الوزير شرف الدين، توجه إلى سوريا في يونيو الفائت، حيث التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، المكلف بملف النازحين السوريين، ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، وجرى خلال اللقاء عرض لملف عودة النازحين والتحضير للزيارة الرسمية المرتقبة للوفد الوزاري اللبناني المكلف ببحث هذا الملف مع الحكومة السورية.

وبحسب مراسلنا، فإن موعد زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا لم يحدد بعد، ولكن من المتوقع أن تحصل الزيارة بداية شهر أغسطس المقبل.

يأتي ذلك، بعدما كشف النائب الفرنسي تيري مرياني، عن قرار البرلمان الأوروبي الهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، ما أثار موجة ردود غاضبة في لبنان.

وقد اعتبر الوزير شرف الدين أن هذا الأمر يصور أن لبنان "مستعمرة في الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن القرار تعسفي وجائر بحق لبنان ومرفوض رفضا باتا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا