وزير الخارجية اللبناني يعتذر عن ترؤس وفد لبنان إلى دمشق

أفاد مراسلنا بأن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان عبدالله بو حبيب، اعتذر اليوم السبت، عن ترؤس وفد الحكومة اللبنانية لزيارة دمشق وبحث ملف عودة النازحين.

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وأعلن وزير المهجرين في الحكومة اللبنانية عصام شرف الدين، بتصريح صحافي أن "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب أبلغه أنه تنحى عن رئاسة الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا".

وكان الوزير شرف الدين، توجه إلى سوريا في يونيو الفائت، حيث التقى وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، المكلف بملف النازحين السوريين، ووزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، وجرى خلال اللقاء عرض لملف عودة النازحين والتحضير للزيارة الرسمية المرتقبة للوفد الوزاري اللبناني المكلف ببحث هذا الملف مع الحكومة السورية.

وبحسب مراسلنا، فإن موعد زيارة الوفد اللبناني إلى سوريا لم يحدد بعد، ولكن من المتوقع أن تحصل الزيارة بداية شهر أغسطس المقبل.

يأتي ذلك، بعدما كشف النائب الفرنسي تيري مرياني، عن قرار البرلمان الأوروبي الهادف لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، ما أثار موجة ردود غاضبة في لبنان.

وقد اعتبر الوزير شرف الدين أن هذا الأمر يصور أن لبنان "مستعمرة في الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أن القرار تعسفي وجائر بحق لبنان ومرفوض رفضا باتا.

المصدر: RT