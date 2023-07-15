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قبائل منطقة الهلال النفطي تعلن إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي لليبيا ومنابع النهر التي تغذي طرابلس

قبائل منطقة الهلال النفطي تعلن إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي لليبيا ومنابع النهر التي تغذي طرابلس

أخبار العالم العربي

قبائل منطقة الهلال النفطي تعلن إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي لليبيا ومنابع النهر التي تغذي طرابلس
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أعلنت قبائل منطقة الهلال النفطي في ليبيا، اليوم السبت، إغلاق حقول النفط بالجنوب الشرقي للبلاد ومنابع النهر الصناعي بتازربو والسرير، التي تغذي العاصمة طرابلس.

وكانت وزارة النفط والغاز الليبية، حذرت بوقت سابق من عواقب إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، داعية كل الأطراف للتعقل وضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن المواضيع والقضايا الخاصة.

يأتي ذلك، بعدما أعلن مشايخ وأعيان قبيلة ازوية الليبية عزمهم إغلاق الحقول والموانئ النفطية اليوم الخميس، على خلفية اعتقال وزير المالية السابق، فرج بومطاري مطلع الأسبوع. 

يتبع..

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