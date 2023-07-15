القوات الإسرائيلية تقتحم نابلس وعدة بلدات وقرى في محيطها

اقتحمت القوات الإسرائيلية، اليوم السبت، عدة مناطق في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.

إقرأ المزيد

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة عسكرية اقتحمت منطقة شارع المساكن، وبعض أحياء بلدة عسكر وأطلقت قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين.

وأشارت المصادر، إلى أن تلك القوة اقتحمت نابلس عبر شارع وادي الباذان، وتمركزت في الشارع الرئيسي الذي يحاذي مخيم عسكر.

وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدات وقرى: بيت فوريك، ومادما، وعزموط، وروجيب، وكفر قليل، وسالم، وقوصين، شرق وجنوب نابلس، من دون أن يبلغ عن اعتقالات.

المصدر: وفا