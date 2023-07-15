الجيش الإسرائيلي يلقي قنابل مسيلة للدموع على وفد من الإعلاميين بمنطقة مزارع شبعا جنوب لبنان (فيديو)

أطلق الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، قنابل مسيلة للدموع على وفد من الإعلاميين برفقة عضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، قاسم هاشم في منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان.

وأفاد مراسلنا، بأن هناك حالات اختناق في صفوف الإعلاميين، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تطالب المواطنين اللبنانيين بمغادرة المكان رغم تواجدهم خلف ما يسمى بخط الانسحاب في مزارع شبعا جنوب لبنان.

وقال النائب قاسم هاشم إن "لا خطوط حمراء أمام الأجزاء المحتلة من الأراضي اللبنانية"، مؤكدا أنه "من حقنا أن نصل إلى أي بقعة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا وأن ما نتعرض له أمر طبيعي فهذه الطبيعة العدوانية للعدو الإسرائيلي"، وفق قوله.

وتظهر صور نشرها مراسل المنار عبر صفحته على تويتر، عددا من الجنود الإسرائيليين ينتشرون قرب الموقع، حيث تواجد الصحافيون، وآثار إطلاق القنابل المسيلة للدموع.

هذه أجواء مزارع شبعا الان بعد الاعتداء على الصحفيين قرب خط الانسحاب في مزرعة بسطرة pic.twitter.com/l64lwVndAa — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 15, 2023

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يتبع..