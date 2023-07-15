صورة للملكة رانيا وكنتها الأميرة رجوة تثير جدلا عبر مواقع التواصل

أثارت صورة للملكة رانيا العبدالله تجلس خلف الأميرة رجوة، زوجة ابنها ولي العهد الأردني الحسين بن عبدالله بسيارة "غولف" خلال منتدى "صن فالي" تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتحدث ناشطون عن أن جلوس الملكة في الخلف، خلافا للبروتوكول الملكي، لا ينتقص من مكانتها وأنه تواضع منها.

وقال آخرون إن "حياتهم حلوة وبسيطة وفي مناسبات قادمة راح نشوف الملكة رانيا قدام والأميرة الجميلة رجوة في الخلف.. هم يحترمون الرغبات وكل شخص.. يمارس السلوك اللي يريحه فقط".

وأشارت ناشطات عبر "تويتر" إلى أنه تصرف عادي من الملكة رانيا مع كنتها، يشبه ما تفعله أي أم مع زوجة ابنها، ووصفها آخرون بأنها "أم رائعة".

الأميرة #رجوة_الحسين والأمير الحسين والملكة رانيا في ملتقى صن ڤالي الاقتصادي.#غرد_بصورة

وقد علّق البعض على ركوبها بجانب زوجها ووالدة زوجها في الخلف!

تعليقي أنني أحيانًا أركب السيارة مع ولدي وزوجته ودائمًا تطلب مني زوجة ابني الحبيبة الركوب في الأمام وأرفض وأقول لها أنني أسعد… pic.twitter.com/QiS5Q4ayB3 — أمل ناضرين (@AmalNadhreen) July 14, 2023

حياتهم حلوة وبسيطة وفي مناسبات قادمة راح نشوف الملكة رانيا قدام و الأميرة الجميلة رجوى في الخلف .. هم يحترمون الرغبات وكل شخص

يمارس السلوك اللي يريحه فقط — Sara Alasaf 🇸🇦 (@SarahAlasaf) July 14, 2023

توقع الملكة رانيا هي اللي اصرت علي جلوس رجوى بجانب زوجها. و اذا صدق فانها ام رائعه ،،عن نفسي اذا كبرت و ابني تزوج ساجعل زوجته ملكته و عادي اجلس وراء و اخلي زوجته جالسه عداله..

ليش نحن عاطفيين؟ ! و انانيين ..

بر الوالدين ليس مقتصره مقعد السياره ! بر الوالدين شي عظيم — شيكاكا (@meMamaalmeh) July 14, 2023

المصدر: RT