الجيش السوداني ينشر لقطات لتوغل وحداته في منطقة جسر الحلفايا شمالي مدينة الخرطوم بحري

نشرت منصات تابعة للجيش السوداني، اليوم السبت، شريط فيديو لتوغل قواته في منطقة جسر الحلفايا شمالي مدينة الخرطوم بحري أقصى شمال العاصمة.

وذكرت القوات المسلحة السودانية، في وقت سابق، يوم الجمعة، أنها قامت بعمليات تمشيط واسعة لمناطق بمدن العاصمة الثلاث وكلها ناجحة وجر ت كما كان مخططا لها.

وأوضحت في بيان: "حدثت بعض الخسائر بجزء من محور بحري وهي لم تؤثر على مجرى العمليات، ولا علاقة لها بالأعداد الكبيرة التي وردت ببيان الدعم السريع التي درجت على المبالغة والتضخيم الكاذب".

وأضافت: "قواتنا كعهدها مستمرة في القيام بواجباتها، ومن خلفها شعبها، بمعنويات تعانق عنان السماء حتى تحقيق النصر بإذن الله".

كما نفذت قوات الجيش السوداني، في وقت سابق، هجوما على تجمعات قوات الدعم السريع في مناطق محطة نوباتيا وقسم شرطة أبو آدم بالكلاكلة جنوبي العاصمة الخرطوم، حسبما أفاد شهود عيان.

المصدر: RT