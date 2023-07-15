فريق الصقور السعودية يفتتح المعرض الجوي العالمي "RIAT 2023" في بريطانيا (صور + فيديو)

افتتح فريق الصقور السعودية التابع للقوات الجوية الملكية السعودية يوم الجمعة المعرض الجوي العالمي "RIAT 2023" بأداء استعراضي متميز.

ولقي الاستعراض السعودي ترحيب الجماهير الحاضرة بكثافة في المعرض الذي يقام في قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية.

ويعد المعرض الجوي العالمي "RIAT 2023" الأكبر على مستوى العالم في مجال العروض الجوية العسكرية، حيث يقام في المدة من 14 إلى 16 يوليو بمشاركة أكثر من 250 طائرة من نحو 58 دولة.

وشهد الحدث حضورا كبيرا، حيث قدّمت مجموعة واسعة من العروض الجوية التي بدأت من قاذفة B-52 الكبيرة وصولا إلى العروض الجوية الرائعة للطائرات من جميع أنحاء العالم بما في ذلك الطائرات المقاتلة والقاذفات والمروحيات وطائرات النقل.

ويعد الموضوع الرئيسي للمعرض هذا العام هو "الدور الحيوي للتزود بالوقود جوا في الطيران العسكري الحديث"، وقد ألقى المعرض الضوء على الأهمية الحاسمة للتزود بالوقود جوا في الطيران العسكري الحديث، حيث شاركت القوات الجوية الملكية السعودية بإحدى ناقلاتها من طراز A330 MRTT.

كما يهدف المعرض إلى تقديم رحلة تاريخية عبر التطورات الكبيرة التي مرت بها تقنية التزود بالوقود جوا من بداياتها المتواضعة في عام 1923 حتى الآن.

فريق #الصقور_السعودية يُقَدِّم استعراضًا جويًا في حفل افتتاح المعرض العالمي «RIAT 2023» بالمملكة المتحدة. pic.twitter.com/xfVNAs6His — وزارة الدفاع (@modgovksa) July 14, 2023

يفتتح فريق الصقور السعودية معرض RIAT2023 الجوي في بريطانيا بعرض جوي الساعة 11 بتوقيت بريطانيا.



Tomorrow Saudi hawks will display at RIAT2023 air show on 11:00am @airtattoo#saudihawks#RIAT#saudi#hawks#الصقور_السعوديةpic.twitter.com/u5AgZ8vpKO — Saudi Hawks الصقور السعودية (@saudihawks) July 13, 2023

قَدم فريق #الصقور_السعودية استعراضاً جوياً في حفل افتتاح المعرض العالمي «RIAT 2023» بالمملكة المتحدة صباح اليوم الجمعة. @airtattoopic.twitter.com/Efcq3scrtd — Saudi Hawks الصقور السعودية (@saudihawks) July 14, 2023

المصدر: واس