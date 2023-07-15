توقيف 14 أجنبيا بينهم مغربيان ينشطون ضمن شبكة إجرامية منظمة بالجزائر

تمكنت المصالح الأمنية الجزائرية من توقيف 14 أجنبيا من بينهم مغربيان، ينشطون في المتاجرة بالمخدرات وإنشاء ملاه ليلية وأوكار للدعارة، خلال عمليات متفرقة شرق العاصمة.

وحسب بيان المصالح الأمنية فإنه "خلال عمليات متفرقة استهدفت مدينتي برج البحري وبرج الكيفان شرق العاصمة، ليلة 03 إلى 04 يوليو الجاري، تم توقيف 14 رعية أجنبية، من بينهم رعيتان مغربيتان. وذلك بتهم تتعلق بالترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وحيازة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني وخلقت حالة من اللاأمن في أوساط الأحياء السكنية".

ومكنت العملية من ضبط "1 كلغ و500 غ من مخدر "الماريخوانا" وكذا 486.98 غ من مسحوق "إكستازي". بالإضافة إلى 123غ من "الهيروين"، وكبسولات من الكوكايين".

كما تم ضبط "659 وحدة من المشروبات الكحولية في ذات المداهمة بمختلف الأنواع والأحجام، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة قدر بـ 28700 أورو. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـ 3.734.000 دج. مع أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأصناف لغرض الاعتداء والتعدي".

وتم تقديم 14 مشتبها فيه رئيسيا، أمام وكيل الجمهورية لدى المحكمة بتاريخ 9 يوليو، عن قضية الترويج والمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة، حيازة وبيع المشروبات الكحولية بدون رخصة، الدخول والإقامة غير الشرعية بالتراب الوطني، فيما تم ترحيل 110 رعية أجنبية نحو بلدانهم الأصلية.

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المصدر: النهار الجزائرية