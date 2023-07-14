كان يتمنى من الله حسن الختام.. وفاة خطيب وإمام مسجد على المنبر أثناء خطبة الجمعة بالإسماعيلية

لفظ خطيب وإمام مسجد قباء في محافظة الإسماعيلية الشيخ محمد عبده عنتيلي في الأربعينات من عمره، أنفاسه الأخيرة خلال إلقائه خطبة الجمعة.

وكان الشيخ محمد عبده عنتيلي انتهى من الجزء الأول والثاني من خطبة الجمعة حين وافته المنية وهو على المنبر.

وقال أهالي القرية إن الإمام الراحل تحدث خلال خطبة الجمعة قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عن فضائل الاستغفار ووجه بعض الكلمات إلى المصلين عن الإخلاص والتسامح والصدقة.

وأكد الأهالي أن الإمام محبوب بين الناس وأشادوا بخلقه ومحبته لأهالي القرية وتسامحه معهم.

وقال والد الشيخ الراحل إن آخر لقاء جمعه مع نجله كان قبل أن يتوجه لإلقاء خطبة الجمعة في المسجد، لافتا إلى أنه كان حافظا للقرآن الكريم من صغره وكان يدعو الله أن يرزقه حسن الخاتمة.

وأضاف أن نجله كان يعاني من بعض المشكلات في القلب، ولكنه كان يتعايش معها إلى أن توفاه الله اليوم خلال إلقاء خطبة الجمعة.

وأوضح أن نجله رحل وترك خلفه من الأبناء 3 بنات وولد وجميعهم من حفظة القرآن الكريم.

هذا، وشارك عدد كبير من أهالي مدينة القصاصين الجديدة التابعة إلى محافظة الإسماعيلية مساء الجمعة في مراسم تشييع جثمان الشيخ محمد عبده عنتيلي إلى مثواه الأخير.

المصدر: وسائل إعلام مصرية