الولايات المتحدة والسعودية تؤكدان التزامهما بإنهاء الصراع في السودان

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، مساء الجمعة، اتصالا بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه توطيد العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما ناقش الوزيران المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكدا خلال اتصال هاتفي التزامهما المشترك بإنهاء الصراع في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك.

ولم تنجح جهود الوساطة الإقليمية والدولية حتى الآن في إنهاء القتال.

المصدر: وكالات