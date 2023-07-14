توقيف رجل أعمال مصري شهير بتهمة النصب على المصريين بملياري جنيه

أوقفت وزارة الداخلية المصرية رجل الأعمال محمود عبد الشافي صاحب مشروع "ابنى بيتك بإيدك" لاتهامه بالنصب على المواطنين بمبلغ ملياري جنيه في المشروعات التي لم يتم تسليمها حتى الآن.

وفي وقت سابق، هاجم عملاء مشروع "ابني بيتك بإيدك"، رجل الأعمال الشاب عبد الشافي صاحب المبادرة، متهمينه بالنصب عليهم بمبلغ ملياري جنيه من مختلف المحافظات.

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وقال عملاء إنهم خسروا "شقا عمرهم" بسبب تعرضهم للنصب واصفين عبد الشافي بأنه مستريح القاهرة الجديد، مع اتخاذ إجراءات قانونية ببلاغات إلى النائب العام ومباحث الأموال العامة.

وأكد العملاء أن فروع شركة "ابني بيتك بإيدك" تم إغلاقها واختفى المسؤولون عنها، وأنهم غير قادرين للوصول إلى أي مسؤول، ما دفعهم للتقدم ببلاغات رسمية للجهات المسؤولة في الدولة للحصول على مستحقاتهم، والتي تتجاوز مجتمعة ملياري جنيه .

من جهته، قال المحامي محمود الحديدي، إن النيابة العامة أصدرت قرارا بضبط وإحضار المشكو في حقه محمود عبد الشافي، وشركائه الأسبوع الماضي، بناء على تحريات الجهات الأمنية بصحة واقعة النصب والاستيلاء على مال خاص مملوك للغير بطرق احتيالية، وذلك بناء على البلاغ المقدم منذ عدة أسابيع للجهات الأمنية.

المصدر: القاهرة 24