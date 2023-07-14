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ليبيا.. الشركة العامة للكهرباء تخلي مسؤوليتها من الأحداث في حقل الشرارة النفطي (فيديو)

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ليبيا.. الشركة العامة للكهرباء تخلي مسؤوليتها من الأحداث في حقل الشرارة النفطي (فيديو)
AFP
حقل نفطي في ليبيا (صورة من الأرشيف)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا إخلاء مسؤوليتها جراء الأحداث الواقعة في حقل الشرارة النفطي من إعلان الإغلاق على يد أهالي المنطقة.

وأعربت الشركة في بيان عن أسفها للتطورات السلبية الطارئة بالحقل، مطالبة الحكومة وكافة الجهات والأطراف المعنية بالتدخل العاجل ومعالجة هذا الخلل في أقصر وقت ممكن.

ولفتت إلى ضرورة تفادي العقبات الوخيمة المترتبة على إغلاق محطات الجنوب خصوصا، تجنبا لحدوث أي إطفاءات على الشبكة.

وأعربت الشركة عن أسفها للتطورات السلبية الطارئة بالحقل، معلنة إخلاء مسؤوليتها عن الآثار التي ستترتب في مقبل الأيام عن هذه المشكلة.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة من أهالي ومشايخ مدينة أوباري إغلاق حقل الشرارة النفطي بالكامل على خلفية احتجاز وزير المالية السابق بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

وقال الأهالي في بيان مرئي إن الحقل لن يعود للعمل إلا بعد الإفراج عن بومطاري، محذرين من وصفوهم بـ"المليشيات" من تكرار مثل هذه الوقائع لأي مواطن ليبي، مطالبين بالإفراج الفوري عن بومطاري.

من جهتها أعلنت مجموعة من قبيلة الزوية في بيان لها إغلاق حقل الفيل النفطي على خلفية احتجاز الوزير السابق، مطالبين على لسان رئيس المجلس الأعلى للقبيلة السنوسي الحليق بالإفراج الفوري عن بومطاري

وقال الحليق في تصريحات صحفية، إن الموقف سيزداد تصعيدا ما لم يتم تلبية مطالب أهالي المدينة بإغلاق معظم الحقول والموانئ في منطقة الهلال النفطي إلى جانب قطع المياه عن العاصمة طرابلس.

المصدر: RT + وسائل إعلام ليبية

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