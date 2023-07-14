مصر تحبط عمليات تهريب مخدرات من دولتين عربيتين (صور)

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في مصر راكبا مصريا بحوزته كمية من الشرائط لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، ومصريا آخر بحوزته عقاقير مخدرة وماريجوانا.

في الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط السعودية القادمة من الرياض استوقف رجال الجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر أن بحوزته ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وقامت الجمارك المصرية بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وبتفتيش الحقائب يدويا تم ضبط 60 شريطا لعقاري الترامادول والبريجابالين المدرجين بجداول المخدرات.

وأوضحت الجمارك المصرية أنه في الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة خطوط طيران الإمارات القادمة من دبي، استوقف رجال الجمارك أحد الركاب وبتفتيش حقائبه وجدوا بحوزته 6 شرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 60 قرصا واثنين كيس شفاف بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر.

المصدر: RT