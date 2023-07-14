إسرائيل تراقب مشاركة الجيش المصري في مناورات مع الجيش اللبناني

تراقب السلطات الأمنية والعسكرية في إسرائيل مشاركة الجيش المصري في مناورة بحرية ضخمة مع عدة دول قبالة سواحل لبنان.

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وتشارك في التمرين وحدات بحرية من الأسطول الأمريكي والأسطولين الفرنسي والبريطاني، إضافة إلى أساطيل مصر والأردن والعراق، والأسطول اللبناني، الذي يستضيف التمرين.

وقالت مجلة "يسرائيل ديفينس" العسكرية الإسرائيلية التي تصدر عن الجيش الإسرائيلي، إن البحرية اللبنانية بدأت تدريبات بحرية هذا الأسبوع بالتعاون مع البحرية الأمريكية التابعة لقيادة مركز NAVCENT وعدة دول أخرى بينها مصر.

وأعلن الجيش اللبناني أن الهدف من التمرين هو تحسين التعاون مع القوات البحرية للدول الأخرى، وممارسة عمليات الإنزال، والسيطرة والمراقبة في البحر، والغوص التشغيلي، والتخلص من الألغام البحرية، والإشراف على السفن التجارية ، وعمليات الإنقاذ والإنقاذ.

وذكر المتحدث باسم القيادة البحرية للقيادة المركزية الأمريكية، القائد تيم هوكينز، أن التدريبات البحرية ستستمر 9 أيام، وسيشارك فيها ممثلون عن البحرية المصرية والأردن وفرنسا والعراق والبحرية الملكية البريطانية.

وأفادت المجلة العسكرية الإسرائيلية أن المناورة تتم في مدينة جونيا شمال لبنان، كما ستشارك فيها طائرات حربية.

ويساهم الأردن في المناورة بوحدة متخصصة في الاستيلاء على السفن في البحر، وأرسل العراق وحدة للتخلص من الألغام البحرية، وأرسلت مصر فريق غطس عملياتي والبحرية البريطانية أرسلت وحدة كوماندوز بحرية.

المصدر: الإعلام الإسرائيلي