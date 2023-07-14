سعودي يحول الجبال إلى مزرعة لتربية الأسماك ويستعرض حجم إنتاجه سنويا (فيديو)
كشف السعودي محمد آل سويد صاحب مشروع مزارع الأسماك تفاصيل عن مشروع "الاستزراع السمكي" الذي نفذه وسط الجبال والقمم الشاهقة في نجران جنوب غرب المملكة.
وقال خلال لقاء له على قناة "الإخبارية" السعودية إن مشروعه ينتج حوالي 40 طنا من الأسماك سنويا.
ولفت إلى أنه يوجد حاليا أسماك بلطي وسيتم التوسع في المشروع لإنتاج أسماك أخرى.
وأشار إلى أنهم استخدموا المياه الخاصة بالاستزراع في زراعة الجبال وتحويلها إلى مناطق خضراء، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم ينجز سوى 30% فقط.
وأوضح أنهم بصدد استزراع أنواع أخرى من السمك مثل المبروكة والأسماك الأخرى القابلة للاستزراع في المياه العذبة.
فيديو | في الصحراء وبين قمم الجبال الشاهقة..— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 13, 2023
صاحب مشروع مزارع الأسماك في نجران محمد آل سويد: ننتج من 30 إلى 40 طناً في السنة والمشروع في بدايته ولم ننجز منه سوى 30%، وبدأنا بأسماك البلطي ونعمل على أنواع أخرى #نشرة_النهار#الإخباريةpic.twitter.com/NGS6dwUtIO
المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية