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سعودي يحول الجبال إلى مزرعة لتربية الأسماك ويستعرض حجم إنتاجه سنويا (فيديو)

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سعودي يحول الجبال إلى مزرعة لتربية الأسماك ويستعرض حجم إنتاجه سنويا (فيديو)
RT / Twitter
سعودي يحول الجبال إلى مزرعة لتربية الأسماك ويكشف عن حجم إنتاجه سنويا
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كشف السعودي محمد آل سويد صاحب مشروع مزارع الأسماك تفاصيل عن مشروع "الاستزراع السمكي" الذي نفذه وسط الجبال والقمم الشاهقة في نجران جنوب غرب المملكة.

وقال خلال لقاء له على قناة "الإخبارية" السعودية إن مشروعه ينتج حوالي 40 طنا من الأسماك سنويا.

ولفت إلى أنه يوجد حاليا أسماك بلطي وسيتم التوسع في المشروع لإنتاج أسماك أخرى.

وأشار إلى أنهم استخدموا المياه الخاصة بالاستزراع في زراعة الجبال وتحويلها إلى مناطق خضراء، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم ينجز سوى 30% فقط.

وأوضح أنهم بصدد استزراع أنواع أخرى من السمك مثل المبروكة والأسماك الأخرى القابلة للاستزراع في المياه العذبة.

المصدر: قناة "الإخبارية" السعودية

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