السلطات الفلسطينية تعتقل صحفيا بعد تعليقات له عن الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية

قالت جماعة ناشطة فلسطينية يوم الخميس، إن قوات الأمن الفلسطينية اعتقلت صحفيا بعد أن كتب منشورات نقدية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن "مراسل محطة إذاعية محلية عقيل عواودة، اعتقل في وقت سابق من الخميس، بعد أن استخف بمزاعم متحدث باسم الأجهزة الأمنية بعدم وجود اعتقالات سياسية في الضفة الغربية".

وكتب على مواقع التواصل: "وحياة الله لو نأكل علف أو شعير لتحترم عقولنا أكثر من هكذا".

وسبق أن واجه عقيل عواودة، مشاكل مع قوات الأمن. قبل عامين، تعرض للضرب المبرح داخل مركز للشرطة بعد أن قام بتغطية احتجاج ضد السلطة الفلسطينية.

ولم يعلق مسؤولون فلسطينيون على الفور حول اعتقال عواودة.

وتقول لجنة أهالي المعتقلين السياسيين التابعة لحركة "حماس"، إنها "تهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن الاعتقالات ذات الدوافع السياسية في الضفة الغربية".

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المصدر: أ ب