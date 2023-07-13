فتح تحقيق دولي عاجل عن جرائم حرب و"اغتصابات جنسية جماعية" في السودان

أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الخميس، فتح تحقيق جديد بشأن جرائم حرب في السودان، مشيرا إلى أن النزاع الراهن يثير "قلقا كبيرا".

وأشار خان، بحسب التقرير الصادر عن مكتبه، بأنه أبلغ مجلس الأمن الدولي "بفتح تحقيق بشأن الأحداث التي وقعت في إطار الأعمال القتالية الراهنة".

إقرأ المزيد

وقال خان "الحقيقة هي أننا نواجه، في هذا المجلس وفي العالم.. السماح بتكرار التاريخ، التاريخ المروع نفسه" الذي أدى الى فتح التحقيق الأول في دارفور قبل نحو عقدين من الزمن.

ولفت إلى أن "الوضع الأمني الحالي في السودان وتصاعد العنف خلال الأعمال القتالية الراهنة هو مبعث قلق كبير".

ورأى خان في تقريره أن خطر وقوع جرائم حرب جديدة خصوصا في دارفور هو أكبر بفعل "الاستخفاف الواضح والذي يعود تاريخه إلى فترة طويلة، من قبل الأطراف المعنيين، بمن فيهم وزراء السودان، بالتزاماتهم".

إقرأ المزيد

وكشف مكتب المدعي العام حصول "مروحة واسعة من الاتصالات" المرتبطة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المفترضة في السودان منذ بدء المعارك الأخيرة، مؤكدا أن التقارير عن وقوع جرائم عنف جنسي خصوصا "الحملات المزعومة عن اغتصابات جماعية" هي في صلب التحقيق الجديد.

ومن المعروف أن السودان دخل منذ 15 أبريل الماضي دوامة من المعارك، وتسبب النزاع بسقوط أكثر من 2800 قتيل. ونزح أكثر من 700 ألف شخص البلاد إلى الدول المجاورة.

المصدر: أ ف ب