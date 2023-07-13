مرشح لرئاسة مصر ينذر منافسه داخل أحد الأحزاب

أنذر فؤاد بدراوي، المرشح المحتمل لرئاسة مصر عن حزب الوفد، منافسه عبد السند يمامة المرشح الآخر من نفس الحزب، وطالبه بإضافة بند تحديد موقف الهيئة العليا من انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأرسل المرشح الرئاسي المحتمل وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فؤاد بدراوي إنذارا رسميا جديدا على يد محضر لرئيس حزب الوفد عبد السند يمامة منافسه على تمثيل الوفد في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث طالب بدراوي في الإنذار بإضافة بند لجدول الأعمال المقترح لاجتماع الهيئة العليا الذي دعا إليه رئيس الحزب يوم الإثنين القادم، حيث أن البند الذي طلب بدراوي إضافته هو تحديد موقف الحزب من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهو حق أصيل للهيئة العليا لحزب الوفد المصري طبقا للمادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب.

كما طالب بدراوي بإلغاء البند الأول في جدول الأعمال المقترح والخاص بعرض اللجان النوعية، وهي اللجان التي تؤدي إضافتها إلى حدوث تغيير في الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) وحذر بدراوي من إجراء أي تغيير في الجمعية العمومية للحزب مع ضرورة عدم المساس بها لمدة ستة أشهر طبقاً لقرار الهيئة العليا للحزب الصادر في اجتماعها بتاريخ 13.3.2023، بالإضافة إلي أن المستقر عليه حزبيا هو عدم إجراء اي تغيير في الجمعية العمومية إلا بعد الانتهاء من الاستحقاقات الانتخابية خاصة تلك المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

وكان بدراوي قد أرسل في يوم 26 يونيو الماضي إنذاراً على يد مُحضر إلى رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، يخطره فيه برغبته في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة وطالبه بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد خلال 15 يوماً، ثم دعوة الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية) للاجتماع لاختيار مرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية تطبيقاً لنص المادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم