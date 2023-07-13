تونس.. توقيف ناشط أساء للرئيس سعيد عبر فيسبوك

أفادت وسائل إعلام تونسية اليوم الخميس، بأنه تم توقيف أحد الناشطين في وسط تونس، بعدما أقدم على نشر إساءات للرئيس التونسي قيس سعيد.

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وقالت إذاعة "موزاييك أف أم" إن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية في ولاية سيدي بوزيد، وسط البلاد، أذنت لأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بإدارة الشرطة العدلية بمنطقة القرجاني، بالاحتفاظ بمدون يدعى الأسعد البوعزيزي.

وأشارت الإذاعة إلى أنه تم توقيف الأسعد البوعزيزي من أجل "تهمة ارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية"، وذلك على خلفية تدوينات نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال المحامي سمير بن عمر إن قوات الأمن ألقت القبض على البوعزيزي، وهو ناشط سياسي، بسبب تدوينة عبر فيسبوك، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ به إلى حين عرضه على النيابة العامة.

المصدر: موزاييك أف أم+ تونس تلغراف