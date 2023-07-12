نائبة فرنسية تغضب عائلة المراهق نائل ضحية عنف الشرطة ومحاميها يقرر رفع دعوى

أعلن ياسين بوزرو، محامي عائلة المراهق نائل ذي الأصول الجزائرية الذي قتله شرطي فرنسي، أنه سيرفع دعوى ضد النائبة الفرنسية، آن لورانس بيتيل، عقب وصفها للمقتول بأنه كان "جانحا".

وكتب ياسين بوزرو على حسابه في "تويتر"، مخاطبا آن لورانس بيتال، النائبة عن "حزب "النهضة" الفرنسي الذي ينتمي إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "لا.. السيدة النائبة، نائل ليس جانحا.. صحيفة سوابقه العدلية لا تزال عذراء (صافية)، لكن، قد لا تكون صحيفة سوابقك العدلية نظيفة في المستقبل القريب، لأنه سيتم رفع دعوى قضائية ضدك".

وجاءت تغريدة المحامي ردا على تغريدة تم اعتبارها "عنصرية"، حيث وصفت فيها النائبة الفرنسية الشاب نائل المقتول "بأوصاف لا تليق بشخص فقد حياته في جريمة قتل عنصرية، في مشهد مخز تم تداوله بشكل مثير عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، وفق ما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية.

وكتبت آن لورانس بيتال في "تويتر": "شاب يبلغ من العمر 17 عاما يقود سيارة بدون رخصة، سيارة مسجلة في بولندا، والتي تكاد تكون رمزا لتهريب المخدرات، والذي يرفض الامتثال مرارا وتكرارا، هذا لا يبرر بأي حال من الأحوال الحقيقة أنه يموت، لكن هذا يفسر سبب وجوده أمام الشرطة. ولذلك لا أدعوه نائل الصغير، بل أسميه الجانح".

وقتل شرطي فرنسي في 27 يونيو الماضي مراهقا بالغا من العمر 17 عاما أثناء تفتيش على طريق في مدينة نانتير، وذلك بسبب رفضه الامتثال لمطالبهم، حيث شهدت عدة مدن فرنسية بعد الحادثة أعمال شغب واسعة النطاق طيلة أسبوع.

المصدر: الشروق الجزائرية + RT