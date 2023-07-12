الجيش يتدخل للتهدئة.. مصريون يحاصرون قسما للشرطة بعد مقتل شاب على يد ضابط

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لأزمة في منطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، حيث تصدرت ترند "تويتر" خلال الساعات الماضية.

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شاب من شباب براني دخل سوبرماركت في براني غرب مطروح حدث داخل السوبرماركت بينه وبين ضابط شرطة مشادة عادية فقام ضابط الشرطة اخرج المسدس واطلق علي الشاب ثلاثة طلقات فارداه قتيل

هاجت براني فهجم الناس على القسم واخرجوا السجناء وقطعوا الطريق الدولي وتدخل الجيش والأمن الحربي

ولعت pic.twitter.com/KvmF0kLRgq — Saladin Bassel (@saladin_bassel) July 11, 2023

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "شاب من شباب براني دخل سوبرماركت في براني غرب مطروح، حدثت مشادة بينه وبين ضابط شرطة، فقام ضابط الشرطة أخرج المسدس وأطلق على الشاب ثلاث طلقات فأرداه قتيلا. هاجت براني فهجم الناس على القسم، وأخرجوا السجناء وقطعوا الطريق الدولي وتدخل الجيش والأمن الحربي".

مدينه سيدي براني في محافظه مرسي مطروح فيها قلق من امبارح والعرب محاصرين قسم الشرطه..بسبب قتل احد تجار السيارات بعد اطلاق النار عليه من ظابط pic.twitter.com/WrzjnsPgGk — khaled جاسر 🪙🎯 (@mr_MM__) July 12, 2023

وأكد النشطاء قيام ضابط أمن مركزي في سيدى براني بإطلاق النار على صاحب معرض سيارات، حيث أشعل الأهالي إطارات عجلات السيارات بالشوارع، ثم هاجموا قسم الشرطة في براني واستولوا على كافة السيارات المحجوزة.

المصدر: RT