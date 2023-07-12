 
مباشر
عاجل
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لاستهداف طائرة مسيرة مجموعة من الأشخاص على السياج الحدودي مع لبنان..

الجيش يتدخل للتهدئة.. مصريون يحاصرون قسما للشرطة بعد مقتل شاب على يد ضابط

أخبار العالم العربي

الجيش يتدخل للتهدئة.. مصريون يحاصرون قسما للشرطة بعد مقتل شاب على يد ضابط
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vo7i

تداول نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو لأزمة في منطقة سيدي براني بمحافظة مرسى مطروح، حيث تصدرت ترند "تويتر" خلال الساعات الماضية.

وقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "شاب من شباب براني دخل سوبرماركت في براني غرب مطروح، حدثت مشادة بينه وبين ضابط شرطة، فقام ضابط الشرطة أخرج المسدس وأطلق على الشاب ثلاث طلقات فأرداه قتيلا. هاجت براني فهجم الناس على القسم، وأخرجوا السجناء وقطعوا الطريق الدولي وتدخل الجيش والأمن الحربي".

وأكد النشطاء قيام ضابط أمن مركزي في سيدى براني بإطلاق النار على صاحب معرض سيارات، حيث أشعل الأهالي إطارات عجلات السيارات بالشوارع، ثم هاجموا قسم الشرطة في براني واستولوا على كافة السيارات المحجوزة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لحظة بلحظة.. قمة "الناتو" تصف روسيا بـ"أكبر تهديد" للحلف وقلق من طموحات الصين.. ميدفيدف يرد بحدة