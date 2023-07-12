أول مرشح لانتخابات الرئاسة المصرية يوجه رسالة للمصريين عبر RT (فيديو)

وجه حازم محمد سليمان عمر، مرشح حزب الشعب الجمهوري لانتخابات الرئاسة المصرية رسالة للشعب المصري عبر RT، بعد إعلان ترشحه لخوض الانتخابات المقبلة.

إقرأ المزيد

وقال: "السادة أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية والأمانة العامة وجميع أعضاء حزب الشعب الجمهوري في كافة ربوع مصر، أتوجه لكم بجزيل الشكر على ثقتكم الغالية وإيمانكم العميق باستراتيجية الحزب والتي كانت واضحة منذ تأسيسه في الثاني عشر من سبتمبر من عام 2012".

وتابع: "لقد كان أحد عناصر هذه الاستراتيچية بأن يؤهل الحزب عند اكتمال نموه مرشحا رئاسيا وأن يصقله بالخبرات وذلك في غضون عشرة سنوات من تاريخ إنشاء الحزب، وتم الإعلان عن تلك الاستراتيچية بشكل واضح دون مواربة منذ ثمانية سنوات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خلال منافستنا بالانتخابات النيابية في نوڤمبر من عام 2015".

وأضاف: "اليوم وبعد أن استطعنا بالجهد الدؤوب تحقيق جزء كبير من تلك الاستراتيچية، وأصبحنا بالفعل ثاني أكبر الأحزاب السياسية في مصر من حيث عدد الأعضاء في غرفتي النواب والشيوخ وكذلك في عدد وحداته التنظيمية ومقراته الإدارية في جميع محافظات الجمهورية".

وتابع: "أعلن لكم اليوم قبولي تكليفكم السامي لي بالترشح عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية ، هذا المنصب الرفيع الذي يلقي بمسئولية كبيرة علينا تجاه الوطن وتجاه الشعب ، وأدعو الله أن يعيننا جميعا علي تلك الخطوة وأن يكتب لنا السداد لما فيه الخير لمصر والمصريين، فنحن حزب سياسي رصين له رؤية ورسالة وبرامج سياسية وإقتصادية وإجتماعية منبثقة عن توجه الحزب الأيديولوچي، وأهداف وطنية سامية نسعى خلفها ولدينا من الإرادة والقدرة على تحقيقها مهما بلغت صعوبتها".

وقال: "وأخيرا دعوني أؤكد لكم بوضوح ، بأننا ماضون في طريقنا غير عابئين بأبواق المشككين الذين يحاولون عرقلة مسيرتنا، مترفعين ومتحملين الصعاب في صمت كعادتنا دائما في سبيل الارتقاء بالحياة السياسية المصرية".

وجاء ترشيح حازم سليمان عمر لخوض الانتخابات بعد اجتماع عقدته الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري يوم السبت الماضي.

وأكد في تصريحات خاصة لـRT، أن برنامج حزبه الانتخابي هو "يسار الوسط"، وقال: "نحن كحزب الشعب الجمهوري، برنامجنا هو يسار الوسط.. ونراه الأفضل للمجتمع المصري"، مضيفا أنه "في مصر، احنا بقالنا فترة ماشيين زي الغرب في البرامج اليمينية، باستثناء بعض البرامج مثل تكافل وكرامة والدعم السلعي للمواطنين وحياة كريمة.. معظم البرامج الاقتصادية في مصر يمينية، دول كتير في العالم ماشية ببرامج اليمين واليمين الوسط، ولكن الشعب المصري له خصائص وطبائع ومحددات، وبالتالي لا يتحمل هذه البرامج في هذه الفترة الحرجة والدقيقة".

وتابع: "برنامجنا كله عبارة عن برنامج الحزب، سواء كان اقتصادي أو اجتماعي.. كل برامجنا منبثقة من يسار الوسط، ونحن نعتبر أنه في هذه المرحلة هناك فرصة كبيرة في المنافسة بكل برامجنا، كي يتعرف عليها الناخب، وكلنا نتنتفس في حب الوطن".

وأضاف: "نحن لسنا اشتراكيين ولسنا يساريين، نحن اليسار الوسط.. وما زلنا نؤمن بالقطاع الخاص، ولكن نؤمن أن الدولة يجب أن يكون لها دور في برامج معينة، ونحن ضد الضرائب غير المباشرة، ولسنا مع التوسع لهذه الضرائب غير المباشرة وغير العادلة، التي أرهقت الشعب المصري، برامجنا جميعها تعتمد على الحد من الضرائب غير المباشرة، وسنعوضها ببعض الضرائب المباشرة العادلة".

وعن ملف الحريات والأحزاب، أكد أن "الحزب يؤمن بالديمقراطية والانفتاح السياسي والتعددية والاختلافات"، معبرا بالقول "ولنا عين على الأمن القومي المصري، الذى يجب أن يكون فوق كل اعتبار".

المصدر: RT