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محكوم بالإعدام يتنقل بهويات مزورة.. إرهابي خطير يقع في قبضة الأمن العراقي

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محكوم بالإعدام يتنقل بهويات مزورة.. إرهابي خطير يقع في قبضة الأمن العراقي
أرشيف
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أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء القبض على إرهابي خطير محكوم بالإعدام غيابيا، ويتنقّل بأوراق مزورة.

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وذكرت في بيان صحفي أن "مفارزها في محافظة كربلاء، تمكنت من القبض على إرهابي خطير ومحكوم بالإعدام والمؤبد غيابيا لارتكابه جرائم وعمليات مختلفة منها تفجيرات وعمليات سطو وخطف مواطنين".

وأضافت أن "المجرم كان يستخدم هويات مزورة في محاولة منه للإفلات من قبضة وأنظار المفارز".

وأشارت الوكالة إلى "إحالة المجرم إلى الجهات المعنية لينال جزاءه العادل".

المصدر: RT

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