مصر.. سكرتير رئيس الجمهورية في عهد مبارك يتحدث بخصوص "مطاعن" السيسي لخوض انتخابات الرئاسة

قال، مصطفى الفقي، سكرتير رئيس الجمهورية في عهد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إنه لا توجد "مطاعن ضخمة" ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حال قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأضاف في تصريحات على قناة "MBC مصر"، أن السيسي "سيحصل على نسبة تفوق 70% في الانتخابات المقبلة، بوجود رقابة دولية".

وأوضح أن كل "المطاعن" الموجهة للسيسي متعلقة "بغلاء الأسعار وغلاء المعيشة، وهي مشكلات مصرية سببها أنه بلد حاول بطموحات معينة أن يحقق أكبر مما توفره له إمكاناته".

وأوضح أن "الرئيس السيسي، ظهرت في عصره مشكلات لم تكن قائمة، مثل: سد النهضة والإرهاب والوضع في ليبيا والحريق في السودان".

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وأشار إلى أن الرئيس الموجود في السلطة، في أي بلد في العالم، لديه امتياز بنسبة 30% عند خوض الانتخابات الرئاسية، موضحا أن ذلك "ليس لأن الإدارة الحكومية والدولة معك، لكن بسبب تعود الناس، والإنسان عدو ما يجهله، فالقادم الجديد الذي لا يعرفه مجهول بالنسبة له".

ومن المتوقع الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام.

المصدر: الشروق