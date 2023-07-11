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سوريا.. دمشق وضواحيها تغرق في الظلام بعد انقطاع شامل ومفاجئ للتيار الكهربائي

أخبار العالم العربي

سوريا.. دمشق وضواحيها تغرق في الظلام بعد انقطاع شامل ومفاجئ للتيار الكهربائي
AFP
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أفادت وسائل إعلام سورية، بتسجيل انقطاع شامل لخدمات التيار الكهربائي عن العاصمة دمشق وضواحيها، إثر عطل تقني.

وبحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السورية على قناتها في "تلغرام" فقد أدى "عطل إلى قطع عام للكهرباء عن دمشق وضواحيها".

وتعاني العديد من المحافظات السورية من أزمة في وصول التيار الكهربائي، بسبب الأعطال والمشاكل التي أصابت الشبكات في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلنت إيران استعدادها للمساعدة في حل أزمة الكهرباء في سوريا، من خلال عدة إجراءات، تتصدرها محاولة استعادة القدرات المفقودة على مدار السنوات الماضية.

وقال وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، إن بلاده مستعدة لتقديم التمويل والخبرة لاستعادة نحو 5 جيغاواط من طاقة توليد الكهرباء التي أضاعتها الأزمة في سوريا على مدار أكثر من عقد كامل، وفق ما نقل عنه موقع "برس تي في" الناطق بالإنجليزية.

وأوضح محرابيان أن إيران تعد خطا ائتمانيا رئيسيا لتمويل مشروعات إعادة الإعمار، إذ سيكون التركيز في الأغلب على مشروعات الكهرباء في سوريا، بالإضافة إلى محطات التوليد.

وأشار الوزير، خلال لقائه مع وزير الموارد المائية السوري، تمام رعد، على هامش مؤتمر للأمم المتحدة بشأن المياه، في 6 مايو الماضي، إلى أن نحو 6.5 جيغاواط من قدرات توليد الكهرباء في سوريا خارج الخدمة حاليا بسبب استمرار المعارك مع العناصر المسلحة.

المصدر:RT + وكالات

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