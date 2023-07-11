مصر.. وفاة مريضة في حريق بمستشفى

لقيت مريضة في مستشفى سيدي سالم المركزي مصرعها إثر حريق نشب في المرفق، مساء اليوم الثلاثاء.

وسجلت مديرية الشؤون الصحية في كفر الشيخ أول حالة وفاة لمريضة كانت تتلقى العلاج بقسم العناية المركزة في مستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب الحريق الذي اندلع في القسم وأتى عليه.

ونقل موقع "مصراوي" عن مصدر مسؤول قوله إن "راوية.أ.غ" توفيت عقب وصولها المستشفى الخاص، الذي جرى نقل مرضى قسم العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم إليه لاستكمال علاجهم، عقب إخلاء قسم العناية من المرضى.

ومساء اليوم، شب حريق في قسم العناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي في كفر الشيخ، ما تسبب في تعطل أجهزة التنفس الصناعي بالقسم، بينما نقلت إدارة المستشفى جميع المرضى إلى مستشفى خاص لنجدتهم، قبل السيطرة التامة على الحريق الذي أتى على قسم العناية، فيما لا تزال التحقيقات جارية في أسباب الحريق وملابساته.​

المصدر: "مصراوي"