نجيب ساويرس يلتقي رئيس الوزراء العراقي ويعلن عن مشروع عملاق في بغداد (صورة)

أعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حيث أثمر عن مشروع عملاق فى بغداد.

ونشر ساويرس على حسابه في "تويتر"، صورة جمعته برئيس الحكومة العراقية معلقا عليها بالقول: "لقاء أخوي مثمر لمشروع عملاق فى بغداد.. إن شاء الله".

وأضاف ساويرس: "مع تمنياتى لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقي".

لقاء اخوى مثمر لمشروع عملاق فى بغداد ..إن شاء الله، مع تمنياتى لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقى pic.twitter.com/poDkCOqDg9 — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) July 11, 2023

وأعرب رواد مواقع التواصل عن تمنياتهم بالتوفيق لهذا المشروع.

المصدر: RT