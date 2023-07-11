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نجيب ساويرس يلتقي رئيس الوزراء العراقي ويعلن عن مشروع عملاق في بغداد (صورة)

أخبار العالم العربي

نجيب ساويرس يلتقي رئيس الوزراء العراقي ويعلن عن مشروع عملاق في بغداد (صورة)
AFP
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أعلن رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عن لقاء جمعه برئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، حيث أثمر عن مشروع عملاق فى بغداد.

ونشر ساويرس على حسابه في "تويتر"، صورة جمعته برئيس الحكومة العراقية معلقا عليها بالقول: "لقاء أخوي مثمر لمشروع عملاق فى بغداد.. إن شاء الله".

وأضاف ساويرس: "مع تمنياتى لدولة الرئيس بالنجاح فى تحقيق طموحاته لمستقبل زاهر للشعب العراقي".

وأعرب رواد مواقع التواصل عن تمنياتهم بالتوفيق لهذا المشروع.

نجيب ساويرس يلتقي رئيس الوزراء العراقي ويعلن عن مشروع عملاق في بغداد (صورة)

المصدر: RT

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