وزير الخارجية الجزائري يتلقى دعوة من نظيره الأمريكي لزيارة واشنطن

تلقى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، رسالة من نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، يدعوه من خلالها للقيام بزيارة عمل إلى واشنطن في أقرب فرصة تسمح بها التزامات وارتباطات كل منهما.

وستشكل هذه الزيارة فرصة لعقد الدورة السادسة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الأمريكي من جهة، كما سيتم فيها تقييم واقع التعاون متعدد الأبعاد بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بشكل أعم، من جهة أخرى.

وفي هذا السياق، سيولي الطرفان اهتماما خاصا لمسائل الأمن الإقليمي وجهود مكافحة الإرهاب والشراكة الاقتصادية المتطورة باستمرار، فضلا عن مجالي الثقافة والتعليم، اللذين تتوسع مكانتهما في العلاقات بين البلدين.

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المصدر: RT