خبير عسكري مصري: صواريخ "ستورم شادو" ستصبح بلا فاعلية بالنسبة لأوكرانيا

أكد الخبير العسكري المصري، اللواء نصر سالم، في تصريحات خاصة لـRT، أن الخبراء الروس سيدرسون نقاط ضعف صاروخ "ستورم شادو" البريطاني، ويحرمون أوكرانيا من تحقيق أي استفادة منه.

وقال اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية والخبير العسكري والاستراتيجي، معلقا على نجاح الدفاع الجوي الروسي فى اغتنام صاروخ "ستورم شادو" البريطاني بحالة سليمة، إن "استيلاء الجيش الروسي على صاروخ "ستورم شادو" بحالة سليمة، ونقله لموسكو يعد بلا شك، نقلة نوعية كبيرة لصالح الروس" فى الأزمة الأوكرانية.

وأضاف اللواء سالم لـRT أن "مدى الصاروخ يصل إلى 280 كيلومترا، وهو صناعة إنجليزية"، مضيفا أن "التعامل معه والسيطرة عليه تمت في منطقة زابوروجيه".

وأردف الخبير أن مراكز البحوث الفنية الروسية ستقوم "بدراسة أجزاء الصاروخ، ومعرفة بياناته الفنية وتحديد نقاط القوة والضعف في الصاروخ وكيفية التعامل معه والتأثير عليه فنيا بالتشويش والإعاقة والتحكم فى خط سيره، وكذلك تفادي نقاط القوة فيه، مما سيجعل الصاروخ بلا فاعلية ويحرم القوات الأوكرانية من الاستفادة منه".

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT