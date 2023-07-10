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العراق.. السلطات تضبط مسؤولا محليا متلبسا بالرشوة (فيديو)

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن الإطاحة بمدير دائرة ضريبة محافظة البصرة، حيث ضبط "متلبسا بتسلم الرشوة بالجرم المشهود".

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وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن "عملية الضبط التي نفذتها ملاكات مديرية تحقيق البصرة، أشارت إلى أن الملاكات التي انتقلت إلى دائرة ضريبة البصرة، تمكنت بعد القيام بأعمال المتابعة والتحري من ضبط مدير الدائرة أثناء تسلمه رشوة من إحدى المراجعات لقاء إنجاز معاملتها".

وأضافت أن فرقها "عثرت على مبالغ أخرى من العملتين العراقية والأجنبية في حوزة المتهم، موجودة في درج مكتبه الشخصي".

وأشارت إلى "ضبط المبالغ داخل مظروفين ورقيين في مكتبه، وهو ما أكد دقة التحريات التي قامت بها المديرية فيما يخص تسلم المتهم مبالغ عن عمليات رشوة متعددة".

المصدر: RT

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