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الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير الليبي

أخبار العالم العربي

الرئيس الإيراني يتسلم أوراق اعتماد السفير الليبي
irna
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تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين أوراق اعتماد السفير الليبي في طهران علي جمعة العبيدي.

وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين، وتم التأكيد على ضرورة تطوير هذه العلاقات وتوسيعها بما يخدم مصلحة إيران وليبيا.

وشدد الجانبان على ضرورة فتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يخدم مصلحة شعبيهما.

وأعرب الرئيس الإيراني عن أمله في تحقيق الاستقرار والسلام في هذا البلد، و"توسيع التفاعل بوتيرة أسرع" حتى تدخل العلاقات بين إيران وليبيا مرحلة جديدة.

من جانبه أكد العبيدي أن ليبيا تثمن جهود المصالحة بين الدول الإسلامية وتشدد على ضرورة أن تكون هذه العلاقات مبنية على الحوار بما يخدم مصلحة المنطقة.

المصدر: irna + العالم

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