هل ستشهد مصر زيادة في أسعار وسائل النقل؟ وزير النقل يجيب

أكد وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، أن أسعار وسائل النقل لن تعرف أي زيادة في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن عملية إنجاز محطات الأتوبيس الترددي على الدائري جارية.

وأوضح كامل الوزير في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي"، أن أسعار الأتوبيس الترددي لم تحدد حتى الآن، لكنه طمأن أن سعر التذكرة سيكون مناسبا للركاب.

وبين الوزير أن طول القطار الكهربائي يبلغ 100 كيلومتر ويصل إلى العاصمة الإدارية، كما يربط المدينة الرياضية العالمية، فيما أوضح أن القطار سيحظى بزيادة كبيرة في عدد الركاب بعد إقبال المواطنين على الإقامة في الشروق وبدر والعاشر.

وأشار وزير النقل إلى أن القطار الكهربائي وسيلة نقل راقية تناسب المواطنين، لافتا إلى أن العمل على تعزيز دور وسائل النقل الجماعي لخدمة الركاب جارٍ، كما قال إن الحكومة تعمل بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية في هذه الأيام.

المصدر: "مصراوي"