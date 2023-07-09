مقطع فيديو صادم يوثق لحظة قتل شاب أردني في الولايات المتحدة (فيديو)

نقل موقع "خبرني" الإخباري عن مصدر أن وزارة الخارجية الأردنية تتابع أنباء تحدثت عن مقتل شاب أردني بالرصاص في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال المصدر لـ"خبرني" إن الوزارة لم يردها أي خبر رسمي من السلطات الأمريكية في هذا الشأن.

وتداولت مساء اليوم الأحد، وسائل إعلام مقطع فيديو لقتل شاب أردني في مكان عمله بـ"سوبر ماركت" في مدينة نيويورك الأمريكية خلال حادثة إطلاق نار.

وأفادت التقارير بأن الشاب المقتول يعمل في "سوبر ماركت" بمدينة نيويورك، حيث قام ملثمون في المساء بقتله بإطلاق النار عليه من أسلحة، أثناء تواجده في مكان عمله، حيث ما لبث أن فارق الحياة.

المصدر: "خبرني"