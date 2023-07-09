مصر.. القبض على المتهم بسلخ جلود الحمير في المنوفية

قبضت قوة من مركز شرطة منوف التابع لمديرية أمن المنوفية بمصر، على شخص تخصص في جمع الحمير النافقة والمريضة وسلخها وأخذ جلودها، ثم رمي باقي الحمير على الترع والمصارف.

وتلقت مديرية أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد باستقبال بلاغ من من بعض أهالي منشأة سلطان، لتضررهم من شخص استأجر قطعة أرض محاطة بسور، حيث يسلخ الحمير فيها للاستفادة من جلودها.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ، حيث تمكنت من ضبط المتهم، فيما تحفظت على الحمير النافقة في مكانها مع فرض حراسة شرطية عليها.

واصطحبت القوة الأمنية المتهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضده، حيث نسقت مع المحليات والطب البيطري، في انتظار قرار جهات التحقيق.

وحررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الحادث، من أجل سماع أقوال المتهم والمبلغين، فيما تنتظر باقي الجهات المعنية من الطب البيطري والمحليات قرارها لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية في الواقعة، مع بيان سبب نفوق الحمير ودفنها بطريقة آمنة.

المصدر: "القاهرة 24"