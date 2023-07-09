في أول اجتماع من نوعه.. رئيس الوزراء العراقي يأمر بوضع خطط مشتركة لتسليح القوات الأمنية

أمر رئيس مجلس وزراء العراق، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، بوضع خطط مشتركة بين "التصنيع الحربي" والوزارات الأمنية من أجل تسليح القوات الأمنية المختلفة في البلاد.

وجاءت توجيهات السوداني خلال ترأسه، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة العليا للتسليح، بحسب بيان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول عبد الله.

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وناقش الاجتماع رسم السياسة العامة لتسليح القوات المسلحة بالشكل الذي يلبي ما تتطلبه التحديات التي تواجه البلاد، فضلا عن بحث حاجة جميع التشكيلات الأمنية والعسكرية من الأسلحة والعتاد، كما شمل الاستفادة القصوى من الإمكانيات الخاصة بهيئة التصنيع الحربي.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة بوضع الخطط المشتركة المذكورة، بحيث تعنى بالاحتياجات العسكرية من السلاح والعتاد، مشددا على أهمية وضع هيئة التصنيع الحربي جميع الوزارات الأمنية بتصور كامل عن إمكانياتها وما تستطيع توفيره.

معسكرات جديدة للتشكيلات الأمنية

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي، الوزارات الأمنية بعرض احتياجاتها على هيئة التصنيع الحربي، لكي تعد خططها الإنتاجية على أساس الاحتياجات، مع التأكيد على الوزارات والأجهزة الأمنية بتأمين احتياجاتها من خلال التعاقد بشكل مباشر مع هيئة التصنيع الحربي.

وشهد الاجتماع أيضا مناقشة إقامة معسكرات جديدة للتشكيلات الأمنية المختلفة، حيث أوصى السوداني بتشكيل لجنة مشتركة تضم الوزارات والجهات المعنية، لتحديد أراضٍ خارج المدن من أجل إنشاء هذه المعسكرات.

المصدر: القوات المسلحة العراقية