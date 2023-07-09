"الإطار التنسيقي" في العراق يدعو الحكومة لمخاطبة أميركا بشأن مستحقات الغاز الإيراني

دعا "الإطار التنسيقي" الشيعي في العراق، اليوم الأحد، حكومة بغداد إلى مخاطبة نظيرتها الأمريكية بشأن المستحقات المالية للغاز الإيراني.

وذكر "الإطار التنسيقي" في بيان صحفي أن "البلاد تشهد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء، في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف أنه "بعد المتابعة والتقصي وتبيان الأسباب، ندعو الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية إلى الاتصال بالجانب الأمريكي، وحثه على الإطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني دون تأخير أو مماطلة".

وشدد الإطار على ضرورة "عدم استخدام هذا الملف سياسيا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي".

وقبل أيام، أكد أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية تسديد بلاده مستحقات الغاز الإيراني لطهران وإيداعها في المصرف العراقي للتجارة.

وقال لـRT إن "وزارة الكهرباء سددت جميع المستحقات التي بذمة العراق إلى إيران، وهي مستحقات استيراد الغاز منها".



المصدر: RT