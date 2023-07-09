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تصريحات مثيرة للرئيس الإريتري حول مبادرات التسوية في السودان

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تصريحات مثيرة للرئيس الإريتري حول مبادرات التسوية في السودان
أسياس أفورقي
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قال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إن ما يحدث في السودان شأن داخلي يخص السودانيين، وأن التدخلات الخارجية ستزيد الأمور تعقيدا.

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ونقل مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، عن الرئيس الإيرتري قوله إن "المبادرات الجارية عبارة عن بازارات سياسية لا يمكن لإريتريا أن تشارك فيها.

وأضاف أفورقي عقب لقائه عقار في العاصمة أسمرا: "بلدنا سيكون على أتم الاستعداد للمساعدة متى ما طلب منا، وندعم وحدة وسيادة السودان وأراضيه".
المصدر: RT

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