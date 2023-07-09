 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 600 جندي أوكراني

العراق.. القبض على رجل انتحل صفة مستشار رئيس الوزراء

أخبار العالم العربي

العراق.. القبض على رجل انتحل صفة مستشار رئيس الوزراء
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vnjz

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اليوم الأحد القبض على شخص انتحل صفة مستشار رئيس الحكومة.

إقرأ المزيد
السوداني يجري تغييرات في القيادات الأمنية
السوداني يجري تغييرات في القيادات الأمنية

وذكر في بيان صحفي أن "أحد في محافظة بابل انتحل عدة صفات حكومية منها صفة العمل كمستشار في مكتب رئيس الوزراء وقيامه بعمليات نصب واحتيال بحق مواطنين أبرياء بغية استحصال مبالغ مالية بعد إيهامهم بترويج طلباتهم المتعلقة بالتوظيف أو المعاملات العالقة".

وأضاف: "استحصلت الموافقات القضائية ليتم على إثرها نصب كمين محكم للمتهم المذكور في منطقة المنصور ببغداد والقبض عليه وفقا لأحكام المادة (456) من قانون العقوبات العراقي، وأحيل إلى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل وفقا للقانون".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا