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مصر..17 إصابة في حريق هائل بمصيف جمصة (صور)

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مصر..17 إصابة في حريق هائل بمصيف جمصة (صور)
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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية المصرية، من السيطرة على حريق هائل شب داخل محل تجاري وعقارين بمصيف جمصة، ما أسفر عن وقوع 17 إصابة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من المباحث الجنائية بنشوب حريق هائل في منطقة آمون أو "السوق التجاري"، مع وجود مصابين، حيث انتقل على الفور ضباط مباحث القسم ورجال الحماية المدنية والقيادات التنفيذية بمدينة جمصة لمكان البلاغ، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء و3 إسعاف، فيما تمت السيطرة على النيران بعد أن أتت على محل تجاري وعقارين.

وأسفر الحريق عن إصابة 17 شخصا بحالات اختناق، من بينهم 3 من رجال الحماية المدنية، فيما نقلوا إلى مستشفى جمصة لتلقي العلاج.

ونقل موقع "القاهرة 24" عن شهود عيان قولهم إنهم فوجئوا بسماع دوي انفجار هائل، يرجح أنه لأنبوبة غاز، لتندلع بعدها ألسنة اللهب بكثافة، حيث امتدت للعقار الذي يضم المحل، فضلا عن المنزل المجاور، كما انتشرت بسرعة في الطابق الأخير نظرا لتشييده من الخشب، ما أدى إلى تفحمه.

المصدر: "القاهرة 24"

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