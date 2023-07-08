"سرايا القدس" تنشر فيديو لتفجير جرافة عسكرية إسرائيلية خلال معركة "بأس جنين" (فيديو)

نشرت الإعلام الحربي لكتيبة "جنين" في "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقطع فيديو لتفجير عبوة ناسفة في جرافة عسكرية إسرائيلية خلال المعركة الأخيرة.

ونشرت كتيبة "جنين" مقطعا حمل عنوان "مشاهد لتفجير عبوة ناسفة نوع (طارق 1) في جرافة عسكرية ضمن معركة بأس جنين"، موضحة أن تفجير العبوة تم من قبل وحدة الهندسة في "سرايا القدس".

وأعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء، عن انتهاء عملية عسكرية دامت يومين في جنين شمال الضفة الغربية، حيث قتل فيها 12 فلسطينيا وجندي إسرائيلي، فيما شهدت جنين دمارا للمساكن والمحال وتهجيرا للأهالي، بعد أن شنت القوات الإسرائيلية فجر الاثنين، عملية اقتحام وصفت بـ"الأضخم منذ 20 عاما" لمخيم جنين.

ونشر نشطاء فلسطينيون في اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وثق لعملية تدمير ممنهجة لطريق معبدة بجرافة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي يحاول فصل مخيم جنين عن محيطه من خلال تجريف الطرقات وإقامة السواتر.

وأضافت المصادر نفسها أن جزءا من العملية العسكرية يستهدف البنية التحتية لجنين ومخيمها، فضلا عن "وجود رغبة إسرائيلية واضحة للانتقام من المخيم".

من جهتها، أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين مساء يوم الخميس، بيانا عقب الأحداث الأخيرة والمواجهات مع القوات الإسرائيلية.

وقالت فصائل المقاومة في جنين في بيانها "إننا في ظلال معركة "بأس جنين"، نؤكد بأن خيار الجهاد والمقاومة باق ما بقي الاحتلال، وأننا سنكون حاضرين عند حسن ظن شعبنا إن شاء الله".

وأضاف البيان بالقول "نؤكد أن العدوان الغاشم الذي شنه العدو على أبناء شعبنا في جنين ومخيمه، مستهدفا المدنيين والبيوت الآمنة والمستشفيات، لهو دليل على فشل هذا العدوان أمام صمود أبناء شعبنا المجاهد، وعجزه عن الوصول الى مجاهدينا والقضاء عليهم كما كان يزعم".

وأردفت فصائل المقاومة أنها تواصل "الإعداد والتجهيز على كافة المستويات في سبيل التصدي للعدو الصهيوني، عند كل اقتحام واعتداء على أبناء شعبنا في جنين ومخيمها وكل الضفة بعون الله، ونقول لهذا العدو وقيادته إن ما بعد معركة "بأس جنين" ليس كما قبله".

وأكملت الفصائل في بيانها "نؤكد على وحدة كافة فصائل المقاومة في مخيم ومدينة جنين، والعلاقات الوثيقة والاتصال والتواصل الدائم مع الجميع في سبيل دحر الاحتلال عن أرضنا وصولا للتحرير بإذن الله".

المصدر: RT