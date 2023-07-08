سوريا تلغي اعتماد قناة "بي بي سي" على أراضيها

أعلنت وزارة الإعلام السورية إلغاء اعتماد قناة "بي بي سي" على أراضيها، متهمة القناة بـ"تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".

وقالت الوزارة في بيان لها على موقعها الإلكتروني أن قناة "بي بي سي" "تعمدت منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا من وقت لآخر، تقديم معلومات وتقارير غير موضوعية ومزيفة عن الواقع السوري".

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وأضاف البيان أنه "رغم تنبيه القناة أكثر من مرة، إلا أنها واصلت بث تقاريرها المضللة بالاستناد إلى تصريحات وإفادات من جهات إرهابية ومعادية لسوريا".

وتابعت في البيان أنها "نتيجة عدم التزام القناة بالمعايير المهنية، وإصرارها على تقديم تقارير مسيسة ومضللة للرأي العام، قررت وزارة الإعلام إلغاء اعتماد مراسل ومصور القناة في سوريا، وإلغاء اعتماد مراسل إذاعة "بي بي سي" في سوريا".

المصدر: RT