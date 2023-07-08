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معرض للآثار الفرعونية في موسكو.. روسيا تستضيف كنوز مقبرة توت عنخ آمون

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معرض للآثار الفرعونية في موسكو.. روسيا تستضيف كنوز مقبرة توت عنخ آمون
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أعلنت السفارة الروسية في مصر عن تنظيم معرض لـ"كنوز مقبرة توت عنخ آمون" في موسكو، بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت السفارة في بيان أنه "سيجري حتى 24 أغسطس المقبل تنظيم معرض "كنوز مقبرة توت عنخ آمون" في موسكو، بمناسبة الذكرى الـ80 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر"، حيث يمثل هذا الحدث "مشروعا تعليميا فريد للراغبين بالتعرف على الحضارة الفرعونية".

معرض للآثار الفرعونية في موسكو.. روسيا تستضيف كنوز مقبرة توت عنخ آمون

 وأصبح "توت عنخ آمون"، الذي تم اكتشاف مقبرته في حالة مثالية، رمزا لمصر القديمة في العالم الحديث، حيث منحت الكنوز التي عثر عليها في هذه المقبرة العلماء كمية هائلة من المعلومات والمواد لدراسة الفن المصري القديم، كما أحدثت ضجة كبيرة في عالم الآثار.

معرض للآثار الفرعونية في موسكو.. روسيا تستضيف كنوز مقبرة توت عنخ آمون

ويقدم المعرض أكثر من مائة تحفة، من بينها نسخ طبق الأصل من الأغراض التي تم العثور عليها في المقبرة. 

وقد عمل فريق من الفنانين ومرممي المتاحف وعلماء المصريات لسنوات على إعادة تاهيل هذه الكنوز الفريدة. 

معرض للآثار الفرعونية في موسكو.. روسيا تستضيف كنوز مقبرة توت عنخ آمون
معرض للآثار الفرعونية في موسكو.. روسيا تستضيف كنوز مقبرة توت عنخ آمون

المصدر: RT

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