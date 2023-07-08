حازم سليمان عمر مرشح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة في مصر

أعلن حزب الشعب الجمهوري عن ترشيح رئيسه، حازم محمد سليمان عمر، لخوض انتخابات الرئاسة في مصر التي يُتوقع الدعوة لإجرائها قبل نهاية العام الجاري.

وجاء ترشيح حازم سليمان عمر لخوض الانتخابات بعد اجتماع عقدته الهيئة العليا لحزب الشعب الجمهوري اليوم السبت.

وقال الأمين العام للحزب، اللواء محمد صلاح أبو هميلة، إن الهيئة العليا "كلفت حازم عمر، رئيس الحزب ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، مرشحا حصريا عن حزب الشعب الجمهوري ومستوفيا للشروط الواردة في الدستور".

وأضاف المصدر نفسه أن ترشيح عمر جاء بعد اعتماد نتيجة فرز الأصوات للاقتراع السري لقيادات الحزب التنظيمية والبرلمانية بأغلبية الأصوات، التي وافقت على الدفع بمرشح رئاسي من الحزب للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، وتفويض الهيئة العليا في اختيار المرشح.

ويُتوقع الدعوة للانتخابات الرئاسية المصرية نهاية العام الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها قبل أبريل من العام المقبل.



المصدر: RT