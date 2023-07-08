جهود أمنية وشعبية تنهي خلافا ثأريا في صعيد مصر (فيديو)

تمكنت الجهود الأمنية والشعبية من إنهاء خلاف ثأري بمركز ساحل سليم بصعيد مصر.

وتمكنت لجنة المصالحات العرفية برعاية عضو مجلس النواب اللواء عصام العمدة بإنهاء الخصومة الثأريه يين عائلتي أل دياب وأل دهمان بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

يذكر أن لجان المصالحات العرفيه تقوم بجهود حثيثة لأنهاء الخصومات الثأريه بإشراف الأجهزة الأمنية.

والجدير بالذكر أن الخصومة الثأرية بين العائلتين تفجرت قبل سبع سنوات بسبب مشاكل الجيرة وخلفت قتيلا واحدا.

وتستغرق الجهود التي تقوم بها لجنة المصالحات العرفيه وقتا قبل أن تصل لحلول بين أطراف الخصومة لوقف الاحتقان بينهما وضمان عدم تجدد النزاعات الثأرية.

وقال اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب فى تصريحات لنا أن السعي في القضاء على الخصومات الثأرية يهدف للتخفيف عن رجال الشرطة وحقن الدماء بين العائلات في الصعيد وهو جهد يلقي قبولا حسنا من كافة مؤسسات الدولة ورجال العائلات.

المصدر: RT