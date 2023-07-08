نائب نقيب أطباء العراق يربط بين الترويج للمثلية وعودة الأطباء العراقيين المهاجرين

كشف الدكتور حسنين شبر، نائب نقيب أطباء العراق في تصريح لـRT اليوم السبت، عن أسباب ازدياد عودة الأطباء العراقيين المهاجرين إلى البلاد.

وقال إن "الفترة الأخيرة شهدت تزايدا في طلبات إعادة التسجيل في النقابة من قبل الأطباء الذين هاجروا خارج العراق منذ سنوات طويلة، وأسباب هؤلاء تتراوح بين صعوبة الوضع الاقتصادي في بعض الدول والتحسن النسبي في أوضاع العراق".

وأضاف: "أما السبب الأكثر والأبرز الذي يدفعهم للعودة، فهو القلق على عوائلهم في تربية أبنائهم والمحافظة على قيمهم مع محاولة فرض معايير المثلية".

وتابع شبر: "طرحت في اجتماع أمس الجمعة على مجلس النقابة تسهيل إجراءات عودة الأطباء وإعادة تسجيلهم في النقابة، وحصلت موافقة المجلس على ذلك، حتى نتمكن من حماية العوائل العراقية التي ترغب بالعودة وإبعادها عن محاولات فرض المثلية".

وتسعى أطراف عديدة في العراق إلى تشريع قانون يجرم المثلية الجنسية، ويعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أبرز المتصدين للمثلية في العراق.

المصدر: RT