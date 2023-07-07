مصر.. خبيرة تعلق على تصريحات الملا وتعتبر العقوبات على روسيا إيغال وتعطيل سياسي واقتصادي

علقت خبيرة الطاقة الدكتورة وفاء علي، على تصريحات وزير البترول المصري طارق الملا بخصوص رفض مصر تطبيق العقوبات الاقتصادية على روسيا.

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وفي تصريحات خاصة لـRT، قالت وفاء علي "لا شك أن مصر دولة محورية تعرف مقدراتها، وهي دولة تنتهج نهجا متوازنا فى علاقاتها بالدول، وتوجه دوما رسالة إلى العالم أن فكرة الصفرية واتساع دائرة الإيغال في العقوبات نوع من التعطيل السياسي والاقتصادي، وأن المصالح المشتركة هامة للشعوب والتعايش السلمي، وأنها لا تتعامل بفكر المقاربات السياسية أو الفكرية، وإنما بفكر التشاركية".

وأضافت خبيرة الطاقة "أن الشراكة المصرية الروسية أثبتت نجاحا كبيرا، فمصر دولة فاعلة ورقم مهم فى معادلة الطاقة الدولية، خصوصا بموقعها الجيوسياسي، وروسيا شريك فاعل فى مجال الطاقة، وتعمل الدولتان معا فى إقامة هذا الصرح الطاقي، محطة الضبعة النووية، لتحقق به مصر ماراثون أحلام دام خمسين عاما، وتدخل نادي الكبار للطاقة من أوسع أبوابه، بالشراكة المصرية الروسية، بالإضافة إلى الشراكات فى مجالات أخرى فى ملف النفط والغاز".

وأكملت أن "مصر تتبنى فى سياستها الخارجية نوعا من التوازن والعقلانية، وهي تحافظ أولا وأخيرا على مصالحها، وعلى مسافة واحدة من الجميع، فهي لاتبحث عن دور، وإنما الدور هو الذي يبحث عنها، وترى تغليب لغة العقل وحل المشاكل بطرق سلمية مع المحافظة على مصالحها الاقتصادية، بعيدا عن الاستقطاب وحفاظا على السلم الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق، قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إن العقوبات المفروضة على روسيا لن تؤثر على الأرجح على التعاون بين مصر وروسيا في قطاع الطاقة.

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT