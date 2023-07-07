"نقاش حاد" بين ممثلي المغرب والجزائر في اجتماع حركة عدم الانحياز

شهد اجتماع حركة عدم الانحياز، في العاصمة الأذرية باكو، نقاشا حادا حول قضية الصحراء بين المغرب والجزائر، مثلما نقلته صحيفة "الشروق" الجزائرية.

ونقلت صحيفة "الشروق" أن سفير الجزائر وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، قد رد على تصريحات الممثل المغربي، عمر هلال، بخصوص "النزاع المصطنع" و"الصحراء المغربية" أو "الصحراء في مغربها"، في حين أن الأخير لم يسمي الجزائر بالاسم بحسب الصحيفة.

وأوردت الصحيفة أن السفير عمار بن جامع، "استهل كلمته بالتذكير بما ورد قبل ذلك على لسان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الذي كان قد أشاد بالمواقف المبدئية لحركة عدم الانحياز وتضامنها الثابت مع قضيتي فلسطين والصحراء الغربية، بينما السفير المغربي أكد أن قضية فلسطين لا تمت بصلة لقضية الصحراء، وأن الخلط بين الاثنتين يعتبر إساءة للشعب الفلسطيني"، وفق ما أفادت به الصحيفة.

وشدد السفير بن جامع على أن "ممثل المغرب الذي ثارت ثائرته، لأن الجزائر كانت قد تطرقت في خطابها الذي ألقاه الوزير أحمد عطاف إلى قضية الصحراء الغربية، تناسى عن جهل أو عمد أن قضية الصحراء الغربية هي بند قار على جدول أعمال حركة عدم الانحياز، وأن البيان الختامي للاجتماع الوزاري بباكو يتضمن عدة فقرات حول هذه القضية، والتي تؤكد كلها بطريقة واضحة لا لبس فيها، دعم حركة عدم الانحياز لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وبيّن ابن جامع أن "مواقف الجزائر الثابتة التي تتماشى تماما مع عقيدة حركة عدم الانحياز ستبقى على الدوام خير سند لقضيتي الصحراء الغربية وفلسطين، وجميع القضايا العادلة عبر العالم".

وتابع بالقول "نحن الجزائريون، نعتبر أن هذا واجبنا ونفخر بذلك فخرا كبيرا لأنه جزء من هويتنا وحمضنا النووي".

من جهة أخرى، أكد السفير الجزائري، في حديثه عن القضية الفلسطينية، أن "موقف الجزائر معروف من قبل القاصي قبل الداني، ويبقى داعما للشعب الفلسطيني الأبي الذي يقاسي الاحتلال الإسرائيلي منذ 75 عاما.. الاحتلال الذي دأبت حركة عدم الانحياز على إدانته والمطالبة بإنهائه".

وأوضح ابن جامع بخصوص قضية الصحراء أن "موقف الجزائر واضح كذلك، ويبقى رافضا لاحتلال الأراضي الصحراوية من قبل المغرب، شأنها في ذلك شأن بقية الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز"، حيث طالب بـ"إنصاف الشعب الصحراوي الذي يكافح ببسالة من أجل تحقيق حقه في اختيار مصيره بكل حرية من خلال استفتاء تشرف عليه الأمم المتحدة وفقا لعقيدتها الثابتة في مجال إنهاء الاستعمار"، على حد قوله.

المصدر: "الشروق"